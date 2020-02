La nuova Alfa Romeo C39 debutta con uno shakedown a Fiorano: sulla livrea provvisoria spunta un cuore in onore della giornata di San Valentino

Non è stata una presentazione vera e propria, ma un battesimo del fuoco per la nuova Alfa Romeo C39. La monoposto di Formula 1 ultima nata della Casa italiana ha infatti fatto subito il suo esordio con uno shakedown andato in scena questa mattina a Fiorano, la pista della sorella maggiore Ferrari, le cui immagini sono state poi diramate sui social network dallo stesso team.

Al volante il più esperto dei piloti della squadra, Kimi Raikkonen; addosso alla vettura, invece, una livrea provvisoria, tutta nera con le squame da serpente, eccezion fatta per gli adesivi degli sponsor e per un marchio davvero particolare che ha fatto bella mostra di sé sul cofano motore e sul muso: il logo della Alfa circondato dal disegno di un cuore, in onore dell’odierna festa di San Valentino.

“Anche i biscioni hanno un cuore, buon San Valentino”, ha commentato con un messaggio ironico il team sui propri profili ufficiali nei social media. Per assistere al lancio vero e proprio dovremo invece attendere la prima giornata di test pre-campionato sul circuito di Barcellona, il prossimo 19 febbraio, quando cadranno i veli dalla monoposto nella sua colorazione definitiva.

Al confermato duo di piloti formato da Raikkonen e dal nostro Antonio Giovinazzi si è unito quest’anno alla Alfa Romeo il collaudatore Robert Kubica, insieme al suo sponsor principale polacco Orlen. Le speranze del Biscione è che la squadra riesca a migliorare il deludente ottavo posto nel campionato costruttori conquistato nel 2019.