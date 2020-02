Iva Zanicchi parla del caso Morgan-Bugo a Sanremo 2020: “Tutto preparato a tavolino, ecco il dettaglio nel video che lo svela”.

Il video dell’abbandono da parte di Bugo del palco dell’Ariston è stato uno dei più cercati in rete in questi giorni. Questo video, postato dalla Rai su YouTube, ha ottenuto più di 11 milioni di visualizzazioni. Bugo ha abbandonato il suo collega Morgan dopo che questi ha cambiato le parole della canzone Sincero (con cui erano in gara) con delle altre in cui lo insultava per ciò che era accaduto la serata precedente, quella delle cover.

Durante la terza serata del Festival Bugo non ha lasciato spazio a Morgan per cantare come solista. Il fastidio da parte di Morgan è evidente dato che quando Bugo ha provato ad abbracciarlo in scena lui lo ha respinto. Se è vero che l’esibizione di Bugo non è stata perfetta tecnicamente, c’è da dire che il direttore dell’orchestra Simone Bertolotti ha svelato che la colpa sarebbe di Morgan.

“Morgan non ha rispettato la data fissata per la consegna delle partiture, non del tutto approvate dall’orchestra di Sanremo perché scritte in modo del tutto incompetente.” – ha dichiarato Simone Bertoletti – “Morgan ha poi ripresentato un arrangiamento modificato di pochissimo”. Quindi Bugo a causa del ritardo non sapeva quali parti cantare”.

Iva Zanicchi su Morgan-Bugo: “Tutto preparato a tavolino, ecco la prova”

Secondo molte persone però Morgan avrebbe usato la scusa dell’esibizione della serata delle cover per litigare con Bugo e creare del clamore attorno a loro. Il brano Sincero era l’ultimo classifica e la coppia di cantanti non è stata votata neppure dagli orchestrali ( e data la penosa esibizione della cover sarebbe stato anche difficile farlo). Morgan avrebbe trovato secondo alcuni un modo per rendere la sua presenza memorabile e far dimenticare l’ultimo posto in classifica. Questa teoria l’ha espressa anche Iva Zanicchi mentre era ospite a CR4 – La Repubblica delle donne.

“Per me lo ha fatto senza dire niente a Bugo” ha dichiarato la Zanicchi. Una prova a favore della sua teoria sarebbe che appena Morgan ha finito di cantare il direttore d’orchestra ha interrotto la musica. Il conduttore Piero Chiambretti le ha fatto notare che il direttore ha dichiarato di essersi fermato appena ha visto uscire Bugo ma la Zanicchi non pare comunque aver cambiato idea.

Teresa Franco