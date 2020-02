Un prototipo bianco dell’imminente Volkswagen ID.4 è stato recentemente fotografato durante i test invernali, ancora una volta camuffato da parti esterne della Opel Grandland X.

La versione attuale non ha le porte posteriori scorrevoli, viste in una delle Volkswagen ID. Il concept CROZZ e la linea del tetto simile ad una coupé si sono trasformati in una linea del tetto più simile a quella di una due volumi.

Da un lato, sembra davvero una Volkswagen ID.3 rialzata e ingrandita. Secondo ‘CarPix‘, le dimensioni dell’ID.4 saranno comprese tra la Tiguan e la Tiguan Allspace, ma con un passo leggermente più lungo della Tiguan (grazie alla mancanza del motore sotto il cofano) che potrebbe comportare più spazio all’interno.

Il lancio sul mercato è previsto circa un anno dopo l’ID.3.

Specifiche ID.4 Volkswagen (previste)

– Basata sulla piattaforma MEB

– Opzione long-range

– Trazione integrale

– Carica rapida DC a 125-150 kW