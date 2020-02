Silvia Toffanin si arrende: brutto colpo da Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin da circa vent’anni ha una relazione con Pier Silvio Berlusconi: i due, anche senza i fiori d’arancio, sono una vera e propria famiglia. Non è servito un anello al dito per sancire la loro unione, l’affetto che li lega tra di loro e ai loro figli. In una recente intervista, Pier Silvio ha detto di avere troppi pensieri per la testa, troppi impegni lavorativi e non ha il tempo di pensare ad un matrimonio. Questo non sembra essere

Questo non sembra essere un problema per Silvia che ha sempre detto di sentirsi sposata anche se non ha una fede. La loro è una relazione basata sulla fiducia e Silvia può stare tranquilla, Pier Silvio ama soltanto lei e un’altra donna: sua figlia Lucrezia Vittoria, nata dalla relazione con Emanuela Musica, quando aveva soltanto 21 anni. Tra l’altro Silvia ha un bellissimo rapporto con Lucrezia, le due sembrano essere praticamente coetanee. Sono stati spesso paparazzati tutti e tre insieme, in giro per la città. Sono sicuramente un bellissimo esempio di famiglia allargata che sta bene e che funziona.