Gli scienziati dell’Università Federale di Minas Gerais a Belo Horizonte, in Brasile, in collaborazione con quelli dell’Università di Aix-Marseille (Francia), hanno scoperto un nuovo misterioso virus in Brasile. Il virus, denominato Yaravirus brasiliensis, in onore della divinità brasiliana Yara, la “madre delle acque”, ha una caratteristica molto particolare: il 90% dei suoi geni, come riporta la stampa locale e la redazione di Sky Tg24, sono sconosciuti all’intera comunità scientifica e, per questa ragione, sono stati ribattezzati geni orfani. Il nuovo virus, di cui sono conosciuti solo sei geni, è stato individuato, come riporta Sky Tg24, all’interno di alcune amebe recuperate in un lago artificiale di Pampulha nella città di Belo Horizonte. “Seguendo gli attuali protocolli metagenomici per la rilevazione virale -ha spiegato Jônatas Abrahão, scienziato che fa parte del team di ricerca- lo Yaravirus non sarebbe nemmeno riconosciuto come agente virale“. Gli scienziati che hanno partecipato alla ricerca hanno poi aggiunto: “Contrariamente a quanto osservato -riporta Sky Tg24- in altri virus dell’ameba già isolati, lo Yaravirus non è rappresentato da una particella gigante e da un genoma complesso, ma allo stesso tempo trasporta un numero importante di geni precedentemente non descritti“. Essendo lo Yaravirus un virus delle amebe non dovrebbe rappresentare alcun pericolo per gli esseri umani già in allarme per il coronavirus diffusosi in Cina e che ha già provocato oltre mille morti.

