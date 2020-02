Ultimi scatti seducenti di Alba Parietti, che conserva e mostra la sua sensualità ai suoi fan attraverso i social, in particolare si instagram

I follower di Alba Parietti al loro risveglio hanno trovato una piacevole sorpresa su Instagram, sul profilo della showgirl sono infatti comparse nel corso della notte una nuova foto che la ritraggono in pose sensuali. Già di recenti alcuni scatti di Alba nelle vesti di madre natura sono esposte presso il museo della fotografia alla Federazione Helmut Neton. Le foto furono commissionate dall’Espresso per la copertina del giornale. Erano gli anni Novanta e si tratta di foto molto innovative, delle quali la Parietti va molto fiera “Lavorare con un genio della fotografia di quella portata ti fa entrare di diritto nella storia della fotografia: “Perché quando non sai come andranno le cose, non dei essere preoccupato” scrive ancora Alba recentemente stuzzicando la curiosità dei fan: “Questo è il sale della vita, brucia e da sapore” scrive poi Alba riferendosi all’imprevedibilità del futuro. Nella foto recente il completino indossato è molto succinto e mostra non solo in bella vista il décolleté della donna, ma anche delle velature nelle parti laterali che giocano con contrasto di vedo-non-vedo. Per il resto la donna appare completamente svestita, mostrando le lunghe gambe sode. Inoltre la Parietti ha anche scelto di osare con una posa molto accattivante, chinandosi leggermente in avanti con il corpo e adagiando le mani sulle cosce, che rende lo scatto ancora più seducente. Nonostante i suoi quasi 60 anni, la Parietti dimostra di avere un fisico ancora mozzafiato, per nulla segnato dal tempo.

Non solo scatti sensuali mostrati ai fan

Recentemente Alba Parietti ha mostrato non solo scatti sensuali, curve ancora seducenti. Ad ottobre la star italiana ha messo in mostra la sua casa. Angoli personalissimi che, secondo molti, rispecchiano in gran misura la personalità e il carattere della showgirl torinese. Un temperamento forte e deciso, forgiato dai 58 anni di vita e vicissitudini che l’esistenza pone innanzi a ciascuno. Un’atmosfera dannunziana per qualcuno, un ambiente caldo e protettivo per altri. Predominante è il rosso, come la passione.

