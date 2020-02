Dopo il successo a Sanremo Sabrina Salerno e la sua scollatura vertiginosa conquistano ulteriori consensi, che regalo ai suoi ammiratori.

Reduce dal successone conseguito a Sanremo 2020, dove ancora una volta si è rivelata essere amatissima da tutti gli italiani, Sabrina Salerno è tornata a girare lo Stivale in lungo e in largo. La ritroviamo a Venezia, dove tra l’altro si trova spesso, in una posa nella quale la 51enne cantante ligure è capace di fare sfoggio di tutta la sensualità della quale è dotata. La bellissima interprete di tante hit di successo tra anni ’80 e ’90, ancora molto note ai giorni d’oggi, si mostra vestita di tutto punto ma con una scollatura sul davanti che fa sognare. Le immagini valgono molto più di mille parole, Sabrina Salerno è la solita calamita per gli occhi. Lei scrive a corredo di questo scatto quanto segue. “Per quelle come me, imparare ad essere pazienti, è un’impresa ardua. La pazienza, alla fine, è la calma accettazione che le cose possono accadere in un ordine diverso da quello che avevamo in mente…”.

Sabrina Salerno scollatura, foto mozzafiato