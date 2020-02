Morgan e quella telefonata fatta alle cinque del mattino a Red Ronnie che svela nuovi retroscena sulla lite con Bugo al Festival di Sanremo 2020.

Una telefonata fatta alle cinque del mattino a Red Ronnie da Morgan svela nuovi retroscena sulla lite tra il cantautore e Bugo. Nonostante sia trascorsa quasi una settimana dal momento in cui Bugo ha lasciato il palco del Festival di Sanremo 2020, la lite tra Bugo e Morgan continua ancora ad essere al centro delle notizie. Nel corso di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, con un collegamento con Red Ronnie, ha così fornito ai telespettatori nuovi dettagli su quanto accaduto all’Ariston.

Lite tra Bugo e Morgan: la telefonata alle 5 del mattino a Red Ronnie svela nuovi dettagli

A raccontare nuovi retroscena su quanto accaduto tra Marco Castoldi (vero nome di Morgan) e Bugo è Red Ronnie che, in collegamento con Barbara D’Urso durante una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 dedicata al Festival di Sanremo 2020 ha raccontato cos’è accaduto la famosa notte della lite tra i due artisti a Sanremo.

Nell’audio registrato da Red Ronnie e trasmesso da Barbara D’Urso, Morgan ricostruisce così quanto accaduto con Bugo prima che scattasse la squalifica da Sanremo:

“Poverino, non ha assolutamente lucidità in questo momento, è stato caricato a molla. Io con tanta generosità l’ho portato a Sanremo, ma mi hanno trattato talmente male che ho voluto divertirmi e cantargliene quattro. Ho scritto quel testo in un minuto sulle scalette, avevo scritto solo la prima strofa, se avesse avuto pazienza, poi sarebbe finita lì. Avrebbe dovuto rispondermi, come si fa nell’hip hop. Io veramente mi sono divertito un casino, perché lui doveva scappare? Non gli do la colpa di ciò che è successo, lui è stato plagiato da un manager che ha voluto fare il gradasso”.