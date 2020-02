Prosegue il caso tra Morgan e Bugo, scoppiato a Sanremo: Marco Castoldi accusa il collega e il conduttore Amadeus

Prosegue a distanza la querelle tra Morgan e Bugo, dopo la lite durante la loro esibizione al Festival di Sanremo 2020, con la squalifica dei due avvenuta dopo che Bugo aveva lasciato il palco in seguito alla modifica del testo da parte del primo. Marco Castoldi, in arte Morgan, è convinto di essere dalla parte della ragione e rilancia durissime accuse contro il collega e contro il conduttore Amadeus. In una telefonata a La Vita in Diretta, ha accusato Valerio Soave, agente di Bugo, di averlo picchiato e di aver istigato Bugo a lasciare il palco. “Io sono una persona che si esprime con il testo poetico, quello è il mio linguaggio, non ho avuto una reazione violenta, né volgare, ma poetica – ha spiegato – Amadeus si lecca i baffi per gli ascolti…La situazione con Bugo si poteva gestire diversamente, ma Soave ha scelto di buttare benzina e queste sono le conseguenze. Ma anche lui deve ringraziarmi perché sta facendo il grano”. Soave ha però replicato: “E’ tutto inventato, lui dice che lo abbiamo picchiato ma era completamente alterato. Mi avete mai sentito insultarlo? Lasciate stare, Morgan è da curare”.