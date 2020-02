Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 13 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nelle prossime ore si intensificheranno le nevicate sulle località alpine ad un’altitudine superiore agli 800 metri, mentre le pianure del Nord saranno interessate da rovesci sparsi in attenuazione notturna. Si prevedono brevi piogge anche sulle località appenniniche, con fenomeni di carattere nevoso ad alta quota tra Umbria e Abruzzo. Possibili temporali anche sulla costa marchigiana. Temperature minime in diminuzione e comprese fra 2 e 4° al Nord, fra 8 e 12° al Centro-Sud.

Venerdì 14 febbraio l’instabilità interesserà il Mezzogiorno d’Italia, in particolar modo le località che si affacciano sul Mar Jonio. Si tratta di fenomeni passeggeri, in attenuazione già dalle prime ore del pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni, con temperature massime in rialzo al Nord e che oscilleranno tra 14 e 19°. A partire dalla serata di domani ritorna l’allerta nebbia in Val Padana, in particolar modo sulle zone pianeggianti tra Veneto e Romagna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’area circostante la città di Milano si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo A4/A8 Milano-Varese e Cormano. Code a tratti a causa di lavori in corso sulla A8 Milano-Varese tra Gazzada e Solbiate e sulla A9 Lainate-Svizzera tra Chiasso e Como Monte Olimpino.

A Firenze traffico rallentato in A1 Bologna-Firenze (Km 265 – direzione: Milano) tra Calenzano e Bivio A1-Variante. A Roma coda sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Infine, a Napoli traffico a rilento in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla A3 Napoli-Salerno divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno.