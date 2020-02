Loredana Bertè dimagrita 12 chili: è irriconoscibile – FOTO

Loredana Bertè è rinata, sia come cantante che come donna: l’estate 2018 ha rappresentato un punto di svolta per la cantante, che è tornata sul palco e in cima alle classifiche con il brano Non Ti Dico No realizzato insieme ai Boombadash. Sanremo, poi, è stato un incredibile successo: pare che Loredana abbia ritrovato la voglia di fare e la fiducia in sé stesso, mettendo da parte i pensieri tragici che hanno condizionato la sua vita.

A 67 anni il suo aspetto fisico non potrebbe essere migliore di così: ha perso 12 chili e questo le ha permesso di tornare a provare amore verso se stessa, è ritornata finalmente a piacersi. Se prima si guardava allo specchio e non si piaceva, ora è felice di tutti i complimenti che sta ricevendo perché ci crede. “seguo una dieta rigorosa a base di verdure crude e alla griglia. Non conosco più pane e pasta. Condisco con peperoncino e minuscole quantità d’olio d’oliva” ha dichiarato con orgoglio la diretta interessata. “Mi sento di nuovo una star che accende passioni e desideri. Se volessi potrei rimorchiare dopo ogni serata. Fantastica”.