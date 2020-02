Lite Morgan-Bugo, tutto preparato a tavolino? Iva Zanicchi sgancia la bomba a CR4-La Repubblica delle Donne: “ecco il dettaglio che lo dimostra”.

Iva Zanicchi, da anni protagonista del mondo della musica e dello spettacolo italiano, ai microfoni di CR4-La Repubblica delle Donne commenta quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020 tra Morgan e Bugo e sgancia la bomba: secondo la Zanicchi, la lite tra i due sarebbe stata preparata a tavolino e ci sarebbe un dettaglio che lo dimostrerebbe.

Lite Morgan-Bugo, parla Iva Zanicchi: “tutto preparato a tavolino. Ecco il dettaglio che lo dimostra”

Interrogata da Piero Chiambretti, Iva Zanicchi costiene la teoria del complotto su quanto accaduto tra Morgan e Bugo. “Non siamo ingenui – esordisce Iva Zanicchi – era tutto preparato a tavolino. Morgan è un grande artista, si è risentito per il fatto di essere arrivato tra gli ultimi per tre sere consecutive, neanche i suoi amici musicisti lo hanno votato e questo per lui è stato un affronto”.

Per la Zanicchi, Morgan che ha fatto una telefonata alle cinque del mattino a Red Ronnie, avrebbe fatto tutto senza dire niente al collega:

“Per me lo ha fatto senza dire niente a Bugo e poi non sono convinta dal direttore d’orchestra. Come Morgan ha finito di cantare, la musica si è interrotta“.

Chiambretti, poi, spiega che il maestro ha dichiarato di essersi fermato dopo aver visto Bugo lasciare il palco dell’Ariston. La Zanicchi, però, non è convinta e conferma i propri dubbi:

“Scusate, sarò maligna ma sono vecchia e posso permettermi queste cose. In ogni caso Morgan è un genio e il vero vincitore del Festival, però non ha avuto rispetto per il pubblico”.