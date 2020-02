Anche Charles Leclerc ha tentato la strada della dieta vegana, resa famosa in Formula 1 da Lewis Hamilton. Ma dopo poco tempo è tornato sui suoi passi

Non è certo l’unica ragione che si nasconde dietro ai suoi sei titoli mondiali vinti in Formula 1. Eppure, tra i segreti vincenti di Lewis Hamilton c’è notoriamente anche l’aspetto della dieta: da qualche anno a questa parte, il fuoriclasse anglo-caraibico è diventato vegano, una scelta presa per motivi sia etici che di salute, e che ha in più occasioni difeso e diffuso nel paddock.

Tanto che molti altri colleghi piloti hanno deciso, in momenti diversi, di tentare anche loro questa strada. L’anno scorso ci aveva provato Sebastian Vettel: “Il mio esperimento è durato sei settimane e ho imparato molto”, aveva ammesso. Nel corso delle ferie invernali, stavolta, è toccato al suo compagno di squadra Charles Leclerc darsi al veganesimo, seppur per poco tempo: “Ho cercato di mangiare vegano, ma non mi sono trovato alla perfezione”, ha ammesso il Piccolo principe ai microfoni della televisione tedesca Rtl. “L’alimentazione è un aspetto molto personale”.

Leclerc dimagrito di quattro chili

Pur essendo poi tornato ad un regime onnivoro, il monegasco della Ferrari ha comunque continuato a prestare molta attenzione alla sua dieta, tanto da aver perso quattro chili nel corso del pre-campionato: “Mi sono allenato molto, sono più pronto che mai”, ha dichiarato a margine della presentazione della SF1000. “Decisamente mi sono preparato meglio dell’anno passato, anche perché ora so cosa aspettarmi da un team come la Ferrari”. E chissà se anche l’attenzione a ciò che mangia non possa fare la differenza, nelle prestazioni di Leclerc durante il prossimo campionato del mondo di Formula 1.

