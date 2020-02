Più bella che mai Laura Torrisi su Instagram: i suoi ultimi post sono pieni di sensualità e trasudano bellezza da ogni singolo pixel.

La bellissima Laura Torrisi su Instagram sa sempre come fare per rendere felici i propri followers. Sono tantissimi gli ammiratori della 40enne attrice siciliana. Lei è sempre splendida, con una forma fisica ineccepibile ma soprattutto con un sorriso al quale non si può resistere. Uno dei suoi post più recenti vede la ex moglie di Leonardo Pieraccioni distesa a letto, sempre con il solito sorriso solare. Lei è vestita, e fa colpo quindi non per le sue forme ma per l’avvenenza in se che questo scatto riesce a suscitare. “Grandangolo”, ci tiene a precisare Laura Torrisi su Instagram. E piovono ‘mi piace’ e commenti di apprezzamento da tantissimi dei suoi fans. Che sulla piattaforma sono all’incirca un milione e 200mila.

Laura Torrisi Instagram, i suoi scatti recenti

Visualizza questo post su Instagram Grandangolo /\ 📸 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 12 Feb 2020 alle ore 1:44 PST

Visualizza questo post su Instagram “… Ricorda che sorridere è un modo per ricominciare…. ” ☁️🤍☁️ Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 3 Feb 2020 alle ore 7:45 PST