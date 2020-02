Le critiche a Justine Mattera ed alla sua inclinazione eccessiva nel farsi vedere senza vestiti sui social permangono. Ma a lei non importa.

È la solita Justine Mattera quella che si presenta agli occhi di tutti sui social networl. E tramite il suo profilo personale Instagram, la donna di spettacolo statunitense di nascita ed italiana di adozione (ha proprio antenati originari del nostro Paese tra l’altro, n.d.r.) non si smentisce mai. La 48enne di Rockville non ne vuole sapere di stare vestita e questa volta risponde alle tante critiche già ricevute in passato per questo suo atteggiamento. “La femminilità non ha età. Ognuna dovrebbe essere libera ad esprimere la sua (nei limiti di rispetto verso gli altri) ad ogni età. Il tempo ci cambia in modi inaspettati, entusiasmanti ed eccitanti. Perché aver paura del tempo che passa?”.

LEGGI ANCHE –> La Mattera esplosiva, fan scatenati: “Ti sono cresciute?” – FOTO

Justine Mattera, lei non ha paura di farsi vedere

E quindi Justine Mattera vuole dimostrarci di non essere affatto spaventata da quello che è il naturale corso delle cose. Secondo dopo secondo, attimo dopo attimo, i giorni, le settimane, i mesi e gli anni passano. Ed i segni del tempo sono ben visibili sulle persone. Ma fino a quando la bellezza rimarrà, la spregiudicata Justine non la smetterà di esibirsi. Eppure alcuni dei suoi fans non apprezzano questo suo modo di mettersi in mostra. E continuano a rimproverarla, consigliandole di farsi vedere con i vestiti nei suoi post sui social. “Non serve che tu ti spogli, sei bella lo stesso”.

LEGGI ANCHE –> La Mattera pantera provocante | “Faccio quel che voglio” FOTO