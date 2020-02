La Puma è tornata, ma sotto mentite spoglie, indossando le vesti di un crossover nella già gremita scuderia della Ford.

Era lo scorso luglio quando la Ford ha presentato la Puma, una targhetta rivisitata che un tempo adornava un veicolo a tre porte.

Con il nuovo crossover arriva anche una versione performante – la Puma ST. Le foto spia del crossover mimetizzato ad alte prestazioni, gentilmente concesse da Motor1.com, sono apparse prima ancora che arrivasse la Puma “base”. Oggi abbiamo delle foto spia della Puma ST senza mimetizzazione, che ci offrono un primo sguardo alla lamiera sottostante.

La mancanza di camo rivela molto di quello che ci aspettavamo di trovare. Possiamo vedere il muso dello spoiler nero e possiamo individuare un grande intercooler nascosto dietro il paraurti anteriore. Sul retro, ci sono due tubi di scappamento e uno spoiler più grande sul tetto. All’interno, la Puma ST assomiglia molto alla Puma normale con lo schermo di infotainment centrato sul cruscotto, e i comandi HVAC in basso. La Puma ST sembra anche avere sedili Recaro e freni più grandi.

La Puma ST dovrebbe condividere il suo propulsore con la Ford Fiesta ST. Ciò significa che le prestazioni della Puma saranno mosse dallo stesso motore tre cilindri turbo da 1,5 litri. Nella Fiesta ST, il motore produce 198 cavalli e 290 Newton-metri di coppia. La potenza dovrebbe raggiungere le gomme anteriori attraverso un cambio manuale a sei marce, proprio come la Fiesta ST. Mentre la Fiesta ST raggiunge i 100 km/h in 6,5 secondi, la più grande e pesante Puma ST dovrebbe essere un po’ più lenta, ma dovrebbe comunque essere in grado di farlo in meno di 7 secondi.