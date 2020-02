Bugo pare sia ancora sconvolto per quanto accaduto tra lui e Morgan sul palco del Festival di Sanremo: intanto rivela che la sua etichetta dovrà pagare un’ingente penale.

È stato l’episodio più sconvolgente del Festival di Sanremo 2020 l’uscita improvvisa di Bugo dal palco, nel bel mezzo dell’esibizione. Il cantautore in coppia con Morgan si è allontanato dopo che l’ex Bluvertigo, cambiando le parole della loro canzone, lo avrebbe praticamente offeso. Oggi Bugo si dice ancora sconvolto e rivela che con molta probabilità la sua etichetta dovrà pagare un’ingente penale.

Sanremo 2020, Bugo ancora sconvolto per l’episodio con Morgan: “Sono confuso”

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo poi provare invidia. Certo non dico che è una forma d’arte. Tu ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io”. È a seguito di questi versi che è esploso il caso più discusso del Festival di Sanremo 2020: Morgan salito sul palco ha deciso di modificare il testo della canzone presentata alla kermesse canora e dedicare questa sua “rivisitazione” al collega e compagno d’avventura Bugo. La reazione di lasciare il palco da parte del cantautore è stata istintiva: presi i fogli sul leggio dell’ex Bluvertigo, si è diretto dietro le quinte interrompendo l’esibizione e sancendo così la squalifica dalla competizione. A seguito dell’accaduto il web si è sbizzarrito: tra meme e parodie, però pare non aver dato peso al malessere di Bugo.

Il cantautore, riporta Libero citando un’intervista rilasciata a La Stampa, pare sia ancora turbato per l’accaduto. Bugo ha riferito che in questo periodo sta ricevendo numerose telefonate da parte di persone che vogliono sapere cosa è accaduto. A sconvolgerlo maggiormente sono le dichiarazioni che Morgan, suo ex partner al Festival, sta rilasciando a numerosi programmi televisivi. Il cantante si augura che questa “bufera” si plachi presto.

Bugo, riporta Libero, però ci tiene a precisare che quanto accaduto sul palco non era nulla di programmato: “Se fosse così vorrei l’Oscar per la migliore interpretazione. Certo mi rendo conto che, pur senza aver architettato nulla, è stata la tempesta perfetta“. Ma a lasciare sorpresi è un’ulteriore dichiarazione del cantante. La Mescal, sua etichetta, “dovrà pagare delle penali e ci saranno conseguenze economiche che non so quantificare ma non si parla di pochi euro. È tutto talmente incredibile – riporta Libero- che posso capire chi pensa al complotto: una bomba atomica come questa è incredibile“.

