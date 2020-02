Fedez e Chiara Ferragni alla notte degli Oscar 2020, il dettaglio non sfugge ai fans che, sui social, commentano: “che cambiamento”.

Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato alla notte degli Oscar 2020. Il rapper ha condiviso sui social foto e video della magina notte vissuta insieme alla madre e tra le tante foto i fans hanno notato un dettaglio che ha scatenato una miriade di commenti. “Che cambiamento”, scrivono i followers, ma cosa sarà successo ai Ferragnez?

Fedez e Chiara Ferragni, il dettaglio alla notte degli Oscar 2020 non sfugge ai fans: “che grande cambiamento”

Su Instagram, Fedez ha pubblicato la foto che vedete qui in alto in cui si mostra, sorridente, insieme alla moglie Chiara Ferragni, Kanye West e Kim Kardashian. Nulla di strano se non fosse che nella foto è taggato anche Gianni Morandi.

Il dettaglio non è sfuggito all’occhio attento dei followers del rapper che hanno prontamente commentato. «Ma toglimi una curiosità, hai taggato Morandi perché Kanye ha le mani della stessa grandezza?», commenta ironico un utente su Instagram. E un altro aggiunge: «Gianni Morandi ha subito un gran cambiamento». Lo youtuber Federico Barengo, invece, commenta: «Ma Morandi quindi ha veramente le mani giganti? Ci confermi?».

La spiegazione al tag di Gianni Morandi, tuttavia, arriva proprio dalla notte degli Oscar 2020. Fedez, infatti, ha omaggiato Gianni Morandi che con la sua canzone “In ginocchio da te” è stato tra i vincitori degli Oscar 2020. In ginocchio da te, infatti, fa parte della colonna sonora di Parasite, la pellicola che ha vinto come miglior film.

“Stamattina mi chiamano tutti come se avessi vinto l’Oscar, ma non l’ho vinto io ma il film Parasite anche se la cosa belle è che dentro c’è In ginocchio da te, una canzone che ho inciso quando non avevo neanche 20 anni“, dice Morandi in un video pubblicato su Instagram.