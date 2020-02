Emily Ratajkowski sempre più sensuale, lo scatto su Instagram ne evidenzia le forme perfette e fa impazzire i followers

La splendida Emily Ratajkowski è sempre una delle bellezze più apprezzate dagli uomini, anche in questo 2020. La modella e attrice americana, con le sue forme, fa davvero girare la testa e non manca occasione in cui ce lo confermi. La 29enne è stata presente al Vanity Fair Oscar Party, con un outfit da lei documentato sul proprio profilo Instagram. Un look total white con una particolarità che sicuramente non è sfuggita agli osservatori più attenti e ai fan più accaniti. Il top a fascia da lei indossato, infatti, era piuttosto stretto, faticando a contenerne le curve, letteralmente esplosive. Anche lo scatto seguente, con la gonna a tubino, ne ha fatto risaltare i fianchi e il lato B, assolutamente di tutto rispetto. Non vediamo l’ora di osservarla con la sua nuova collezione di costumi e abbigliamento intimo.