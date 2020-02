Quegli insopportabili dolori addominali avevano una spiegazione ben precisa ed assurda. I medici se ne sono accorti dopo una radiografia. Il loro stupore è enorme.

Un uomo ha dovuto ricorrere alle cure dei medici a causa di forti dolori addominali. Sentiva un male fisico ininterrotto e cronico, che lo ha spinto ad andare al pronto soccorso. Subito il personale medico dell’ospedale ‘Niguarda’ di Milano ha provveduto a sottoporre questa persona ad una Tac. E grande è stata la sorpresa nello scoprire che il paziente preda degli insopportabili dolori addominali aveva un oggetto bello grosso dentro di sé. E più precisamente nel retto. Si trattava di un qualcosa di 60 cm di lunghezza, che andava rimosso con effetto immediato attraverso una necessaria operazione. Del suo caso si è parlato a fini clinici e medici anche su una rivista specializzata di settore, la ‘BMJ Case Reports’.

Dolori addominali, la causa di tutto? Era un dildo gigante

E quell’oggetto era un dildo, un sex toys molto in voga tra coloro che amano un certo tipo di intrattenimento. Da quanto risulta, l’intervento chirurgico non è stato affatto semplice. Tirare fuori quel particolare oggetto dal corpo dell’uomo è risultato anzi complicato, per le dimensioni e per la conformazione di questa ‘amenità’. Tra l’altro la iniziale reticenza del paziente non ha fatto altro che ritardare il raggiungimento della soluzione del problema. Ad una serie di domande sulle sue abitudini personali lui aveva chiaramente mentito. I quesiti vengono posti allo scopo di poter restringere il cerchio delle ipotesi da parte dello staff medico, per velocizzare e meglio inquadrare la possibile soluzione da perseguire.

