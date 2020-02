Con sede a Los Angeles, California, la Czinger Vehicles Inc. punta a prendere d’assalto la scena delle hypercar con la presentazione del 21C al Motor Show di Ginevra del mese prossimo.

L’azienda usa parole piuttosto altisonanti per descrivere il suo prodotto, dicendo che si tratta di una “hypercar innovativa con un design iconico e prestazioni dominanti“.

Non solo, ma la 21C è stata apparentemente creata da “artigiani del XXI secolo” incaricati di sviluppare una “hypercar rivoluzionaria adatta al XXI secolo“. A parte il marketing, l’auto sembra piuttosto interessante con i suoi passaruota sporgenti e il gigantesco alettone posteriore in fibra di carbonio. Anche nella parte posteriore, notiamo una striscia di LED a tutta larghezza, un sistema di scarico montato al centro e un diffusore aggressivo.

Siamo tentati di credere che l’auto esista davvero e non si tratta solo di guardare dei bei rendering. Queste sembrano immagini reali e la 21C sembra essere davvero incredibile – ha persino una telecamera retrovisiva montata proprio sotto dove dovrebbe esserci la targa. Altri dettagli degni di nota sono le ruote con blocco centrale, l’uso generoso della fibra di carbonio per i pannelli della carrozzeria e i sedili tandem che ricordano il concept della Yamaha OX99-11 del 1992.

I dettagli tecnici sono avvolti nel mistero a questo punto, ma Czinger dice che la 21C è dotata di un propulsore ibrido sviluppato internamente. La nuova hypercar promette di combinare “componenti avanzati costruiti con tecnologie innovative“ con “telai all’avanguardia e strutture su misura” a componenti pionieristici ad alte prestazioni. Non solo, ma l’azienda con sede in California è la prima nel settore a “sviluppare nuove tecnologie di produzione additiva per ideare un’hypercar innovativa“.

Anche in questo caso, si tratta di affermazioni audaci provenienti da una società di cui la maggior parte di noi non ha mai sentito parlare, ma dobbiamo ammettere che siamo ansiosi di vedere la 21C per intero. La prémiére ufficiale si terrà il 3 marzo, quando Czinger mostrerà come il suo veicolo rappresenti un “cambiamento di paradigma nel modo di concepire i veicoli ad alte prestazioni”.