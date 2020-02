La virologa Ilaria Capua, ospite del programma L’Aria che Tira in onda su La 7, ha parlato del nuovo coronavirus e della possibilità che ben presto potrebbe giungere in Italia.

Parole che di certo hanno fatto riflettere quelle della virologa Ilaria Capua, ospite del programma L’Aria che Tira in onda su La 7. La dottoressa ha spiegato che il nuovo coronavirus ben presto raggiungerà l’Italia e che non avrà breve durata. Considerata tale circostanza, Ilaria Capua ha invitato le aziende che dispongono della possibilità di usufruire del telelavoro di iniziare già ad organizzarsi. Qualora, infatti, il 2019-nCoV dovesse giungere si troverebbero già preparati a far fronte all’emergenza.

Coronavirus, la virologa Ilaria Capua a L’Aria che Tira: “Arriverà in Italia”

La virologa Ilaria Capua, ospite del programma L’Aria che Tira in onda su La 7, ha parlato del nuovo coronavirus che sta terrorizzando l’intero Pianeta. Nonostante l’Istituto Superiore della Sanità abbia definito l’Italia come uno dei Paesi più abili nell’attività di contenimento, il rischio che il virus possa propagarsi sul nostro territorio resta altissimo. La dottoressa ha affermato dopo un chiarimento circa il periodo di incubazione del virus, le possibilità di contagio, nonché dei cosiddetti pazienti asintomatici, ha lanciato un accorato appello: “Le aziende che hanno la possibilità di lavorare con il telelavoro e che quindi possono aiutare il Paese a rispondere qualora ci dovesse essere un contagio importante – prosegue la virologa– e quindi bisogna lasciare le persone casa, perché bisogna cercare di evitare di alimentare, per piacere cominciate a pensarci! È un’infezione che non durerà una settimana. Arriverà in Italia, farà il giro del mondo, combinerà dei guai importanti nei Paesi più poveri. Bisogna Organizzarsi, Organizziamoci!”

Intanto i numeri del contagio da nuovo coronavirus continuano a salire e con esso anche quello dei decessi, ad oggi giunti ad oltre 1.100. La Covid-19, così la comunità scientifica ha denominato la malattia respiratoria derivante dal 2019-nCoV, seppur maggiormente diffusa in Cina o comunque in oriente continua a tenere stretta nella morsa della paura l’intero Pianeta.

Leggi anche —> Scoperto un nuovo misterioso virus: geni sconosciuti alla Scienza