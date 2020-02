Alessandro Cecchi Paone si scaglia contro Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci: il fuori onda diffuso dal tg satirico Striscia la Notizia

Fa discutere lo sfogo rabbioso di Alessandro Cecchi Paone a Mattino Cinque, il programma condotto su Mediaset da Federica Panicucci. Il giornalista si è lasciato andare a un violento fuorionda, ripreso da Striscia la Notizia. Nella trasmissione, ci sono stati dei disguidi tecnici nel collegamento di Cecchi Paone da Roma. Si parlava in quell’occasione del Grande Fratello Vip e, faticando il collegamento ad avvenire, l’ospite ha perso letteralmente le staffe. “Ma come è possibile che non ci sia una ca…o di linea che tenga? Por…a Pu…a”. E poi, ancora, rivolto al malcapitato tecnico che era lì con lui: “Manco fossimo una televisione locale. Ogni santa volta c’è un problema! Adesso devo parlare con la direzione generale. Ogni volta che sto a Roma cade la linea! Inutile che stai qui a guardare, cambiate mestiere, eh! Se c’è qualcosa che non ti va bene dillo, chiudi la porta e lasciami in pace. Vuol dire che non sei capace… Non sono arrabbiato, sono efficiente, voi no!”. Uno sfogo davvero aspro.