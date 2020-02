Caterina Balivo, popolare conduttrice Rai, si racconta in un’intervista per i suoi 40 anni e svela il suo desiderio di maternità

Quarant’anni tra una settimana per la splendida Caterina Balivo, popolare conduttrice Rai del programma ‘Vieni da me’. Per l’occasione, il settimanale ‘Oggi’ l’ha intervistata, svelando alcuni aspetti particolari della sua vita privata. “Non posso fare bilanci – spiega – Sono irrequieta. Vorrei essere altrove, fare cose diverse, avere il terzo figlio. Sarebbe bellissimo, lo farei domani. Ma sarebbe molto difficile e lavorare su equilibri familiari. Metterei da parte di nuovo mio marito (Guido Maria Brera, ndr) e forse toglierei attenzioni agli altri due. Cuore e testa sono in conflitto. Vince la testa, mio marito dice di no e io lo rispetto. Volevamo mettere su un progetto televisivo, ma non siamo riusciti a metterci d’accordo, abbiamo litigato ed è morta lì. Sono ancora molto gelosa, gli controllo il telefono ma dopo dieci anni almeno lo avverto. Io? Non mi si fila nessuno! Non capisco se è colpa di mio marito o sono peggiorata…”.