Belen in palestra con Arisa, la cantante replica: “Adesso basta”

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più amate di sempre, la sua bellezza è fondamentale nel suo lavoro: su questo mette d’accordo tutti, non c’è nessuno che la consideri brutta. Purtroppo, però, qualcuno che viene attaccato per il suo aspetto fisico nel mondo dello spettacolo è sicuramente Arisa, che da molti anni lotta con il cyber bullismo e tutte le persone che la giudicano per il suo aspetto. Due persone così diverse, praticamente agli estremi, che per un caso si sono trovate insieme.

Nelle storie di Belen, due giorni fa, è apparsa Arisa: la showgirl e la cantante, infatti, si sono ritrovate in palestra insieme e Belen incitava Rosalba durante gli addominali a suon di “Forza Arisa, dai, brava Arisa, brava”. Al termine della sessione di fitness, Arisa ha dovuto fare i conti con una serie di offese social da parte di utenti che, con scarsa sensibilità, le rinfacciano di trascurarsi. “Mi dispiace offendere il vostro senso di bellezza, ma io sono così come sono. Se non sono di vostro gradimento, cambiate profilo. Non c’è problema” ha sbottato la cantante.