Anna Tatangelo, avete mai visto la sorella? La bellissima Silvia – FOTO

Lo sapevate che Anna Tatangelo ha una sorella? Siamo abituati a vedere Anna nel mirino dei gossip per la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, che ancora dopo tutto questo tempo fa discutere. Addirittura negli ultimi tempi si è parlato di una possibile crisi alimentata da un presunto bacio che avrebbe dato a Diletta Leotta, ma Anna non ha mai commentato e quindi il pettegolezzo è finito nel dimenticatoio. Ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, ad esempio della sua famiglia si conosce poco, sappiamo soltanto che ha un fratello e una sorella.

Di Silvia Tatangelo sappiamo che è più grande di lei, in questi anni la donna ha sempre cercato di mantenere il riserbo, ma è rimasta sempre al fianco della sua sorellina. Hanno un tipico rapporto da sorelle, sono molto unite e, nonostante qualche diverbio passato, non si sono mai separate. Il loro è sicuramente un affetto sincero e importante, un legame che si porteranno dietro per il resto delle loro vite.