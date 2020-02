Al Bano racconta la sua versione dell’esibizione al Festival di Sanremo e spiega la verità sul perché non l’abbia baciata

Al Bano e Romina sono stati acclamatissimi ospiti del Festival di Sanremo. Esibizione molto sentita da parte del pubblico dell’Ariston, con uno storico medley dei loro grandi successi. Al settimanale ‘Oggi’, Al Bano ne racconta i retroscena. “Non ho partecipato per via del suo veto – ha spiegato – Da italiano ho la ‘sanremite’ acuta. Lei è americana e non capisce perché le canzoni debbano stare in gara. Dentro e fuori dall’Ariston abbiamo condiviso momenti importanti. Non abbiamo bisogno di dircele, certe cose, basta guardarsi”. Sul palco, però, ci si è chiesti perché Al Bano non abbia baciato Romina. “Il palco non è casa tua – ha affermato – Non puoi farci quello che ti pare. Il bacio poi non c’entrava niente in quella canzone. Non sono neanche capace a fare il ruffiano”.