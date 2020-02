Airbnb sospende fino a maggio le prenotazioni per Pechino: aumentano le vittime del Coronavirus

Anthony Fauci, immunologo americano di fama mondiale e direttore dell’Istituto Nazionale per le Malattie infettive, spiega Il Sole 24 Ore, ha sottolineato che «sino a quando non ci sarà test diagnostico distribuito e usato ovunque non sarà possibile contare i casi reali della malattia».

E prosegue: «Ciò che continua a mancare è inoltre il numero vero degli infetti, contiamo solo quelli che si rivolgono a medici ed ospedali. E su questa cifra è stata calcolata una mortalità al 2.4%». «Si tratta di una mortalità ben più alta di quella dell’influenza», ha dichiarato Fauci: «Il problema è al momento grave in Cina ma dobbiamo tenere gli occhi aperti sui casi relativi e diffusi durante i viaggi».