Sei una persona sincera o dici delle bugie? Te lo svela questo test psicologico. Fallo e poi confronta i risultati con quello che è il tuo comportamento.

A volte mentiamo in maniera inconsapevole. Può sembrare strano ma la cosa avviene in base alla situazione vissuta, alle circostanze e ad altri fattori che finiscono con l’influenzare il nostro modo di relazionarci e di comportarci con gli altri. Esiste però un apposito test psicologico che di prefigge di farci rendere conto a che livello sia la nostra predisposizione a dire (o a non dire) la verità. Ed i cui risultati potranno rappresentare una valida materia su cui riflettere per il futuro. Tutto sta nell’osservare una immagine che presenta tre diversi tipi di albero. Come sempre, nei diversi tipi di test psicologico, ad una figura corrisponde un certo tipo di inclinazione o di atteggiamento. Fate la vostra scelta per poi scoprire se davvero corrisponde al quadro comportamentale che veramente coincide con il vostro. E consultate i risultati da sinistra verso destra.

LEGGI ANCHE –> Test | scopri come sei in pochi istanti | FOTO

Test psicologico, l’albero che scegli ti dice se e quanto menti

Primo albero. Dite la verità soltanto se costretti o quando risulta davvero necessario ed utile farlo. Siete ottimi elaboratori di strategie e pianificate ogni passo da compiere, allo scopo di raggiungere l’ottenimento di un qualche obiettivo. Questo grazie anche al vostro spirito di osservazione e a delle spiccate capacità analitiche. Studiate a fondo le persone e sapete capirle a dovere. Ovvio però che tale modo di fare vi può rendere facilmente cinici.

Secondo albero. No, non sapete raccontare la verità. Sia per comportamenti istintivi che studiati. E ciò che conta è prima di tutto il vostro benessere, anche a costo di fare del male agli altri. Mentire è una cosa che vi riesce facile, quasi fosse un talento. In più di una volta probabilmente avete utilizzato questa capacità per nascondere qualche colpa e per dimostrare la vostra buonafede. Ma avete mai riflettuto sul peso delle vostre azioni? Meglio limitarsi a raccontare qualche piccola bugia bianca.

LEGGI ANCHE –> Test | la fiamma che scegli svela le tue paure

Terzo albero. Si arriva ad un altro estremo: quello dell’eccesso di verità. Perché anche essere fin troppo sinceri può essere un comportamento deleterio, per noi stessi e per gli altri. Al pari del mentire in maniera cronica. Dire come stanno le cose può avere parimenti un effetto negativo, perciò riflettere magari sulla eventualità di restare in silenzio, se proprio non vi va di dire bugie.

LEGGI ANCHE –> Test | che sfida | quanti cavalli vedi? FOTO