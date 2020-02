La sorpresa in arrivo per alcune categorie di lavoratori dipendenti partirà da luglio. Soldi in più in busta paga. Si tratta di aumento graduale

Gli aumenti in busta paga saranno realtà. Finalmente anche notizie positive per gli italiani. Ne ha parlato nello specifico ad Adnkronos la commercialista Rossella Moroni: “La cifra dipende, ovviamente, dal proprio reddito. In pratica andrà a sostituire il bonus Renzi di cui allarga, però, la platea. Nel testo del decreto attuativo il 3/2020 del Mef e del Ministero del Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, troviamo gli importi esatti e i limiti di reddito. In generale si può dire che riguarda le buste paga dei lavoratori entro i 40mila euro. Per chi ha un reddito da 8mila fino a 28mila euro l’importo sarà di 100 euro. Il tutto da luglio, quindi, fino al 31 dicembre 2020 il bonus complessivo per i redditi fino a 28mila euro sarà di 600 euro, mentre a partire dal 2021 il bonus passerà a 1.200 euro per ogni anno”.