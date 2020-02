Skullbreaker Challenge, prende piede una nuova moda tra i giovanissimi su TikTok: cos’è e perché è pericolosissima

E’ il momento della nuova moda, la nuova challenge che viaggia sul web. Questa volta la ‘sfida’ gira su TikTok, applicazione social diventata molto popolare di recente soprattutto tra i giovanissimi. La nuova sfida raccolta da migliaia di persone, però, è pericolosissima, si rischia addirittura la vita. Parliamo della Skullbreaker Challenge, che in realtà più che una sfida all’imitazione è uno scherzo di cattivo gusto che potrebbe concludersi anche tragicamente. Le prime testimonianze arrivano dal Sudamerica. Si prevede che tre persone si allineino in orizzontale davanti a uno smartphone con videocamera, per saltare in maniera alternata. Quella che salta al centro, però, alla fine subisce lo scherzo da parte degli altri due, che al momento del salto lo colpiscono alle spalle, sulle gambe, facendogli perdere l’equilibrio e facendolo atterrare di schiena. Tuttavia, non è improbabile che chi subisce lo scherzo possa battere violentemente la testa. E infatti in Sudamerica, dove la moda è partita con il nome di Rompecraneos, si racconta già di diverse persone che hanno riportato lesioni piuttosto serie.