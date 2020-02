Sull’ipotesi di un Sanremo Bis per Amadeus e Fiorello, Giovanna Civitello, moglie del conduttore dei Soliti Ignoti, parla della decisione del marito.

Il Festival di Sanremo 2020 non era ancora concluso quando, dati gli ottimi risultati in termini di audience, sono iniziate a circolare le voci di un Amadeus e Fiorello Bis.

Fiorello in una delle puntate ha ammesso che era già arrivata per lui e per Amadeus la domanda su una loro futura conduzione assieme e Fiorello aveva risposto scherzosamente che avrebbe dato la risposta alla fine della puntata cioè una settimana dopo (alludendo alla lunga durata di ogni puntata).

Sempre Fiorello, ospite a I Soliti Ignoti, ha detto che con Amadeus non si vedranno più in tv e questo potrebbe far presupporre un suo eventuale no a una seconda conduzione, forse per timore di non riuscire ad eguagliare i risultati di quest’anno. La risposta di Fiorello potrebbe essere però semplicemente dovuta a una stanchezza momentanea.

LEGGI ANCHE >>> Cagliari, nuovo infortunio di Pavoletti: la società smentisce lite con Birsa

Sanremo Bis per Amadeus? Parla Giovanna: “Mio marito vi risponde così”

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, ha risposto ai conduttori dei Lunatici su Radio2 che suo marito al momento risponderebbe di no a una conduzione del Festival di Sanremo 2021 perché attualmente ha bisogno di ritornare alla sua routine quotidiana. Dobbiamo quindi aspettare un po’ di tempo per sapere se Amedeus e Fiorello ripresenteranno insieme il Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda il direttore della RAI Stefano Coletta l’invito ai due conduttori è certo e si è espresso così a Storie Italiane “Da anni mancava una narrazione come quella di Fiorello… Un Amadeus-bis mi piacerebbe. Deve decidere lui e soprattutto lo deve condividere con l’amministratore delegato della Rai”.

LEGGI ANCHE >>> Pericolose per gli smartphone e per i dati degli utenti: 25 applicazioni da rimuovere

Teresa Franco