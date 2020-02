Sabrina Paravicini e il cancro: il suo bambino commuove i social

L’attrice e regista Sabrina Paravicini continua la sua spaventosa lotta contro il cancro, non rinunciando però alla sua vita e ai suoi principi, come anche la lotta contro il bullismo a cui lei tiene veramente tanto. Non si ferma mai, per questo motivo ha fatto preoccupare tantissimo i suoi fan per essersi fermata per tre giorni a letto dopo aver partecipato ad un evento contro il bullismo, in precarie condizioni di salute. “Non stavo bene da giorni ma ho voluto esserci. Ci sono stata e ho cercato di sorridere e di non mostrare che stavo male”.

“Il corpo ci parla e a volte ci ferma, così venerdì ho avuto un problema che mi ha causato dolori fortissimi. Sono a letto da tre giorni. Fisicamente a terra ma l’umore è sempre alto” poi ha commosso tutti, raccontando come anche il figlio si sia spaventato nel vederla a letto e stare così male. “C’è Nino qui che mi tiene d’occhio e mi sta vicino. “Mamma non stare male, sei la mia migliore amica, ho bisogno di te” – “Amore adesso passa”. Passa. Sta già passando. Passerà. Domani mi rimetto in piedi”.