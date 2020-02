Romina Power è stata, da giovane, una donna davvero bellissima e di grande fascino: anche piuttosto provocante, come dimostra una sua foto senza veli

Romina Power oggi ha 68 anni. La storica compagna di Al Bano da giovane è stata una donna davvero molto attraente, con una fama ben meritata sia negli Stati Uniti che nel nostro paese. E con una insospettabile tendenza alla provocazione. Da una fan page sul web, riemerge infatti un vecchio scatto dal passato, precisamente dal 1984. In quell’anno, Romina, sul settimanale Novella 2000, apparve in una foto senza veli, mostrando le sue grazie senza alcuna remora. Lo scatto era precedente al matrimonio con Al Bano. Non sappiamo quale fu la reazione, all’epoca, del cantante. Tra i due, comunque, dopo la separazione è tornato il sereno, almeno dal punto di vista artistico. La coppia, come sempre, ha emozionato la platea risultando tra gli ospiti di Sanremo più apprezzati.