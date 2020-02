Alla presentazione 2020 della Renault non c’era la vettura vera e propria, ma è stata pubblicata solo qualche immagine realizzata al computer in livrea nera

Nello stesso giorno della Red Bull, c’è stato spazio anche per la presentazione della Renault. A differenza dei Bibitari, però, la Casa francese non ha svelato ancora la sua vettura completa e neppure la sua livrea ufficiale, ma si è limitata a pubblicare alcune immagini realizzate al computer della nuova monoposto, la Rs20, con una colorazione completamente nera.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Pur in assenza della macchina vera e propria, però, a Parigi si è svolta comunque la cerimonia di lancio della squadra transalpina, alla presenza della sua nuova coppia di piloti, formata dal riconfermato leader Daniel Ricciardo e dall’ultimo arrivato Esteban Ocon, ma anche del team principal Cyril Abiteboul, dei responsabili ingegneristici e del consulente speciale Alain Prost.

“Riprenderci la quarta posizione nel campionato costruttori rimane l’obiettivo in una stagione che si prospetta più combattuta che mai”, ha spiegato Abiteboul. “Per il prossimo campionato dobbiamo rispettare le priorità identificate durante l’inverno: affidabilità fin dal via, un alto livello di sviluppo a inizio anno e la capacità di portare a casa risultati in pista. Dobbiamo anche riprendere fiducia e rinforzare lo spirito di squadra, per trarre il massimo da tutti e creare le migliori possibilità in ogni Gran Premio. Ma il 2020 è anche un anno fondamentale, che segna la fine di un ciclo e la fase preparatoria di un altro: dovremo dunque prepararci al meglio per la rivoluzione regolamentare del 2021 e abbiamo apportato i nostri cambiamenti a livello di organizzazione nella seconda metà del 2019 tenendo tutto questo a mente”.

La principale novità a livello dirigenziale introdotta dalla Renault è la nomina di Pat Fry, ex Ferrari e McLaren, come nuovo direttore tecnico del telaio. La Renault è la quinta squadra a presentare almeno qualche immagine della sua vettura 2020, dopo Haas, Mercedes, Ferrari e Red Bull, anche se la monoposto debutterà in pubblico solo in occasione della prima giornata di test pre-campionato, il 19 febbraio a Barcellona.