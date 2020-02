Subito dopo la presentazione, Max Verstappen ha portato in pista la Red Bull RB16, per il primo shakedown della vettura che punta al Mondiale F1 2020

Nemmeno il tempo di svelarla al mondo, che la Red Bull RB16 ha già compiuto i suoi primi giri di pista: a Silverstone, per una sessione di shakedown concessa dal regolamento come giornata dedicata alle riprese televisive. Alla guida Max Verstappen, che ha svezzato di fatto la monoposto che si pone l’ambizioso obiettivo di riportare il titolo mondiale di Formula 1 a Milton Keynes.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Il giovane olandese ha descritto questa prima uscita come “buona, molto positiva”, senza segnalare particolari problemi. “Far girare subito la vettura e controllare il corretto funzionamento di tutti i sistemi è stato importante”, ha commentato sul suo account ufficiale di Twitter. “Ora sappiamo che funziona tutto e possiamo dirigerci serenamente verso Barcellona (teatro dei test pre-campionato ufficiali di F1, ndr). Non vedo l’ora di arrivarci”.

The man behind the RB16’s first charge 👊 @Max33Verstappen gives his launch day lowdown 🏁 #ChargeOn pic.twitter.com/CKQUSVaJ6p

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020