Gli esperti di VPNpro hanno stilato una lista di 25 applicazioni da rimuovere dagli smartphone poichè potrebbero creare problemi ai device sui quali sono state installate.

Un nuovo avviso per i proprietari di smartphone equipaggiati con sistema operativo Android. I device in questione potrebbero essere messi a rischio da alcune applicazioni definite adware, ovvero app che mostrano annunci pubblicitari con fini commerciali non richiesti dall’utente che le ha installate. La redazione del quotidiano britannico Daily Express, ha stilato una nuova lista di 25 applicazioni scovate dal team di VPNpro che potrebbero creare problemi agli smartphone sul quale sono state scaricate ed installate.

Accedono a videocamera e ai dati: 25 applicazioni da rimuovere dagli smartphone

È composta da 25 applicazioni la nuova lista, stilata dal team di VPNpro e pubblicata dal quotidiano britannico Daily Express, di app che potrebbero creare problemi ai device sul quale si trovano installate. Queste applicazioni fanno parte dei cosiddetti adware, ovvero software che senza il consenso dell’utente mostrano annunci pubblicitari con fini commerciali sui dispositivi. Ma non sarebbe finita qui, alcune di queste app, secondo quanto riportato dal Daily Express, cercherebbero di accedere alla videocamera e un’altra addirittura raccoglierebbe i dati del telefono e li invierebbe ai server in Cina. “La nostra ricerca -hanno affermato gli esperti di VPN Pro, come riporta il Daily Express – ha scoperto che queste applicazioni stanno chiedendo un’enorme quantità di autorizzazioni pericolose, mettendo potenzialmente a rischio i dati privati ​​degli utenti. Queste autorizzazioni pericolose includono la possibilità di effettuare chiamate, scattare foto e registrare video, registrare audio e molto altro“. Per queste ragioni è stato consigliato agli utenti che le avessero installate di rimuoverle dai propri device. Ecco la lista di queste 25 applicazioni, che Google starebbe cercando di rimuovere, riportata dal Daily Express:

World Zoo; Puzzle Box; Word Crossy!; Soccer Pinball; Dig it; Laser Break; Word Crush; Music Roam; File Manager; Sound Recorder; Joy Launcher; Turbo Browser; Weather Forecast; Calendar Lite; Candy Selfie Camera; Private Browser; Super Cleaner; Super Battery; Virus Cleaner 2019; Hi Security 2019; Hi VPN; Free VPN; Hi VPN Pro; Net Master; Candy Gallery.

