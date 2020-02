Il comico e presentatore televisivo, Paolo Ruffini, ammette di essersi sottoposto ad un particolare intervento chirurgico per necessità.

La rottura tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo ha fatto molto discutere. Lei ha fatto sapere che la causa della fine del loro fidanzamento “è da imputare al suo poliamore. All’inizio gli avevo detto di si ma poi mi sono resa conto che questa era una cosa del tutto lontana dal mio modo di essere. Ora mi diverto e basta”, ha affermato lei a ‘Oggi’. La stessa Del Bufalo aveva parlato di “cose gravi e spiacevoli da parte di Paolo”. E per quanto riguarda Paolo Ruffini, il comico toscano e conduttore televisivo ha fatto ammenda per il fatto di avere causato una grande sofferenza alla sua ex compagna. Lui le ha chiesto scusa dalle pagine del settimanale ‘Chi’. “So che ha sofferto molto per colpa mia e le chiedo scusa. Del resto non voglio parlare perché ho promesso di non farlo”.

Paolo Ruffini: “Qualche anno fa mi sono fatto circoncidere”

Invece, un pò di tempo fa lui stesso a Radio 24 aveva confessato di avere dovuto fare i conti con un problema di salute. Cosa che lo ha costretto a farsi circoncidere. “Si, sono circonciso, la cosa è avvenuta qualche anno fa. Ho sofferto per un danneggiamento, alla fine un problema di poco conto. Ma l’urologo mi ha consigliato di agire in questo modo, che ha comportato tanti vantaggi, e va bene così”. Il 41enne livornese ora intende lasciarsi alle spalle quanto accaduto con la Del Bufalo. E per quanto riguarda la vita professionale, prosegue a pieno regime l’attività con ‘La Pupa e il Secchione’. Lui è alla conduzione ed al suo fianco c’è la maggiorata Francesca Cipriani.

