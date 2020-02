Morgan, al secolo Marco Castoldi, come non molti sapranno ha una sorella: si chiama Roberta ed è una musicista famosa

Sono giorni di grandi discussioni attorno alla figura di Morgan, al secolo Marco Castoldi, autore della lite con Bugo al Festival di Sanremo. In tv, è intervenuta a difesa del figlio anche sua madre, attraverso alcune telefonate a ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo. Forse non molti sapranno che Morgan ha anche una sorella, anche lei nel mondo della musica. Si chiama Roberta Castoldi, ha 48 anni ed è una violoncellista molto affermata. Grazie al suo talento ha collaborato, nel panorama musicale italiano, con numerosi artisti come Cristina Donà, Afterhours, Delta V e Verdena. E’ un’artista poliedrica, che ha lavorato anche con suo fratello, non solo come strumentista ma anche come vocalist per alcuni pezzi. Su Instagram, risalente a qualche anno fa, anche un duetto tra i due durante un concerto di Morgan.