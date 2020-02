“Morgan è in pericolo” le parole inquietanti del manager di Bugo

Sono trascorsi circa cinque giorni da quello che è accaduto durante la semifinale del Festival di Sanremo. Durante la famosa lite che c’è stata sul palco dell’Ariston, il manager del cantante che ha abbandonato il palco è stato mezzo in mezzo e alla fine è stato proprio lui a chiarire la vicenda a Storie Italian. “Se abbiamo usato Morgan per far conoscere Bugo? Ci ha aiutato la popolarità di Morgan, ma popolarità non vuol dire credibilità. Sono 15 anni che un pezzo di Marco non va in radio” ha esordito, in collegamento con Eleonora Daniele. “Come potevo volere la loro eliminazione? L’artista era stato scelto in duetto.. Se fosse andato via, anche Bugo si sarebbe autoeliminato. Promuovo un duetto e poi voglio l’eliminazione? A Sanremo si erano presentati insieme. La defezione voleva significare anche l’eliminazione di Bugo”.

Soave poi è sceso nei dettagli di quelle che sono critiche più pesanti, come la rissa citata da Morgan: “Lui provoca ma non gli ho mai messo le mani addosso. Comunque è in pericolo, stategli vicino” non si tratta di una minaccia, ma di un consiglio agli amici di stargli accanto, perché “quel che dice è frutto di manie di persecuzione”. Questo non esclude una denuncia che presto potrebbe essere tentata da Bugo.