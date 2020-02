Un San Valentino grigio, in relazione al meteo, quello di quest’anno: brutte notizie per gli innamorati che avevano pensato ad una gita fuori porta. Attesi nella giornata di venerdì copiosi rovesci, calo delle temperature e forti raffiche di vento.

Una perturbazione, proprio nel giorno di San Valentino, potrebbe rovinare i progetti di molti innamorati. Quella primavera che sembrava aver fatto capolino e timidamente si era manifestata sulla penisola, verrà messa in disparte da una nuova perturbazione che il 14 febbraio porterà a copiosi rovesci e forti raffiche di vento. Un peggioramento che sa proprio di beffa: durerà, infatti, solo 24 ore considerato che nel week-end il flusso anticiclonico tronerà ad imperare.

Meteo San Valentino: previste intense piogge e forti raffiche di vento

Il peggioramento delle condizioni meteo, considerato l’attuale anomalo momento primaverile, dovrebbe iniziare nelle prime ore della sera di giovedì e risolversi nel corso della notte di venerdì 14 febbraio. Da ciò deriva che proprio e solo a San Valentino, il meteo ha deciso che le gite fuori porta organizzate dagli innamorati potrebbero essere annullate causa maltempo. Una nuova perturbazione, riportano gli esperti 3BMeteo, starebbe incombendo sulla Penisola portando con sé copiosi rovesci, fenomeni temporaleschi, drastico calo delle temperature e forti raffiche di vento. Un peggioramento passeggero che durerà solo 24 ore durante le quali, però, cade proprio la festa degli innamorati. Già nella giornata di domani nella notte a cavallo con venerdì le regioni di Nord-est inizieranno a patire la perturbazione con nevicate ad alta quota sul settore Alpino, mentre per quanto riguarda il centro solo in Sardegna e Toscana si registreranno rovesci. Temporali fugaci anche in Valpadana.

Nella giornata di venerdì il fronte di aria fredda, riporta la redazione di 3BMeteo, scenderà verso il Centro-Sud mantenendo la propria efficacia anche a Nord e sulla Toscana. Sul finire del giorno, però, i rovesci dovrebbero esaurirsi fatta eccezione per il Sud. Le temperature, tuttavia, subiranno un drastico calo che sarà maggiormente rilevato sul versante adriatico. I venti, riporta 3BMeteo, saranno intensi soprattutto a Sud-ovest con mari molto mossi.

