Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 12 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sono ore di stabilità diffusa su tutta l’Italia, pur con qualche annuvolamento in transito su Sardegna e fascia appenninica meridionale, ma senza nessun fenomeno degno di nota. Nel corso della notte previsti banchi di nebbia sulle pianure del Veneto e della bassa Lombardia. Temperature minime in leggero calo al Nord e che oscilleranno tra 0 e 3°, mentre al Centro-Sud si attestano tra 6 e 11°, con punte fino a 13° in Sicilia e Sardegna.

Giovedì 13 febbraio arriva una nuova veloce perturbazione che lambirà dapprima il Nordovest della Penisola portando fenomeni anche di carattere temporalesco o nevoso sulle Alpi occidentali e qualche rovescio su Toscana. Dal tardo pomeriggio neve sulle Alpi anche a quote collinari e piogge sparse sulle pianure settentrionali. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Sud, dove le piogge arriveranno nel giorno di San Valentino. Temperature massime stabili o in leggero ribasso, comprese tra 11 e 16° da Nord a Sud, leggermente superiori in Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Milano si segnala traffico a rilento sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.8 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Lago di Como per lavori in corso. Nei pressi di Verona un incidente con automezzi pesanti ha causato 6 km di coda sulla A22 Brennero-Modena (Km 257.5 – direzione: Brennero) tra Mantova sud e Mantova Nord per Incidente con automezzi pesanti.

A Bologna segnaliamo un grave incidente: sulla A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi nord ed il bivio con la A1 Direttissima verso Firenze, si segnalano 12km di coda in aumento, a seguito di un incidente tra 4 camion avvenuto all’altezza del km 218, nella galleria Gardelletta. Ripercussioni sul traffico anche in Tangenziale dove si segnalano 3 km di coda.

A Napoli ricordiamo che in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) persiste il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Capodimonte fino alle ore 23:00 del 20/02/2020 per lavori in corso.