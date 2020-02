L’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta è stata colta da un malore ed è stata portata in ospedale ieri sera, prima di andare in scena al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia (Napoli).

L’attrice Maria Grazia Cucinotta è stata colta da un malore poco prima di esibirsi a teatro. È accaduto nella serata di ieri, martedì 11 febbraio, mentre si trovava nel camerino del Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove l’attrice sarebbe dovuta andare in scena alle 21 con Figlie di Eva, commedia del regista Massimiliano Vado con Vittoria Belvedere e Michel Andreozzi. L’attrice siciliana, come riportato dalla redazione di Tgcom24, aveva accusato un malessere già prima di giungere presso il teatro campano, ma una volta arrivata in camerino, le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario l’intervento di un medico e del 118, quando il sipario era già aperto. Giunto sul posto, il personale medico ha trasportato in ambulanza la Cucinotta presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove adesso si troverebbe ricoverata sotto osservazione. Lo staff dell’attrice, riferisce la redazione di Tgcom24, poco dopo ha rassicurato tutti spiegando che si è trattato di un malore non grave. A causa di quanto accaduto, lo spettacolo è stato spostato a data da destinarsi.

