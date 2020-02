Hyundai sta rinfrescando la sua line-up europea, perché dopo aver introdotto il nuovissimo i10 e mostrata la prossima generazione di i20, è giunto il momento di dare un primo sguardo al lifting dell’i30.

Proprio come la supermini, la due volumi compatta sarà presentata in anteprima il mese prossimo al Salone dell’Automobile di Ginevra 2020, dove condividerà i riflettori con la prima versione N Line del modello i30.

Parlando della linea N, le immagini teaser raffigurano il veicolo nella specifica dall’aspetto sportivo con un paraurti anteriore ridisegnato che ospita prese d’aria molto più grandi. Le luci diurne a LED non sono più fissate al paraurti, poiché ora sono state integrate nei fari, che hanno un aspetto notevolmente più accentuato di prima. Hyundai ha anche modificato la griglia applicando un diverso schema a maglia per enfatizzare l’aspetto più sportivo della i30.

A completare le modifiche all’esterno ci sono disegni di cerchi in lega che variano in dimensioni da 16 a 18 pollici. All’interno, il lifting dell’i30 sarà disponibile con un quadro strumenti completamente digitale accompagnato da un touchscreen da 10,25 pollici per il sistema di infotainment.

Aspettatevi un aggiornamento simile da applicare alla più elegante versione Fastback disponibile nel Vecchio Continente e in alcune altre parti del mondo.

Più avanti, l’i30 N sarà anch’essa potenziata e dovrebbe finalmente ottenere quel cambio automatico a doppia frizione promesso da tempo.