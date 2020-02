Oggi in TV: programmi in TV di mercoledì 12 febbraio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:33 – Minions

21:15 – Cattivissimo me 3

22:53 – Candidato a sorpresa (commedia, con Will Ferrell, Zach Galifianakis, Jason Sudeikis, Sarah Baker, Dylan McDermott, Katherine LaNasa, Brian Cox, John Lithgow, Dan Aykroyd, Scott A. Martin)

00:26 – Yes man

02:12 – Il colore viola

Sky Uno

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 33

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 34 Prima TV

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 8

21:30 – Italia’s Got Talent Audizioni Prima TV

23:30 – Italia’s Got Talent Audizioni

01:30 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 11

Sky Cinema 1

19:10 – Regression

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I delitti del Bar – Lume – Ritorno a Pineta

23:00 – Redemption – Identità nascoste (thriller, con Jason Statham, Agata Buzek, Benedict Wong, Santi Scinelli, Vicky McClure, Lee Asquith-Coe, Siobhan Hewlett, David Bradley)

00:45 – Trading Paint – Oltre la leggenda

02:15 – Dream House

Sky Cinema Family

19:10 – Rango

21:00 – Martian Child – Un bambino da amare (drammatico, con John Cusack, Bobby Coleman, Amanda Peet, Sophie Okonedo, Joan Cusack, Oliver Platt, Bud, Richard Schiff, Taya Calicetto, David Kaye)

22:50 – Alla fine ci sei tu

00:30 – 100X100Cinema

00:45 – Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween

02:20 – Tartarughe Ninja 2 – Il segreto di Ooze

03:50 – Mollami

Sky Cinema Romance

19:15 – Il fidanzato di mia sorella

21:00 – Come non detto (commedia, con Monica Guerritore, Josafat Vagni, Jose’ Dammert, Ninni Bruschetta, Valeria Bilello, Francesco Montanari)

22:30 – Qualcuno da amare

00:15 – Christmas Mail – Una lettera per sognare

01:50 – Lezioni di cioccolato

Sky Cinema Collection

19:10 – The Untouchables – Gli intoccabili

21:15 – Le regole della casa del sidro

23:30 – Monster

01:20 – Il grande paese

Sky Cinema Action

19:00 – 36 Quai des Orfèvres

21:00 – Deadpool 2 (film di fantascienza, con Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, Morena Baccarin)

23:05 – Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

01:10 – Bruce Lee – La grande sfida

02:50 – U-429 – Senza via di fuga

Dazn

Nessun evento sportivo in programma