Il Senato ha votato per consentire ai Pm di processare Matteo Salvini per l’accusa di sequestro di persona sulla Gregoretti: cosa rischia.

Il leader della Lega Matteo Salvini è accusato di aver trattenuto illegalmente 116 migranti a bordo di una nave, la Gregoretti, al largo della Sicilia per giorni nell’agosto 2019.

Gregoretti, cosa rischia Matteo Salvini dopo il sì al processo del Senato

Mercoledì la maggioranza dei senatori ha votato a favore del processo contro il leader della Lega. Salvini ha ripetutamente affermato di voler andare in tribunale. Ha detto alla Camera che voleva “dire al mondo” che le sue politiche migratorie “hanno salvato decine di migliaia di vite”. “Sono assolutamente calmo e orgoglioso di ciò che ho fatto. E lo farò non appena torno al governo”, ha detto in seguito.

I senatori della Lega hanno lasciato l’aula anziché prendere parte al voto di mercoledì. Secondo la legge italiana, i ministri hanno l’immunità parlamentare per le azioni intraprese mentre erano in carica. Ma una commissione ha votato il mese scorso per privare Matteo Salvini della sua immunità, lasciando la decisione finale nelle mani del Senato.

Salvini potrebbe affrontare fino a 15 anni di carcere. La risposta della maggior parte dei politici quando la magistratura bussa è fuggire, perché allora Matteo Salvini ha chiesto ai suoi di astenersi dal voto? La decisione di provare a bloccare i migranti alimenta la sua immagine di difensore della nazione italiana. Finire processato lo renderà un martire, quindi probabilmente la scelta dei partiti al governo, PD, M5S e Italia Viva, di gettarlo in pasto alla magistratura non servirà a ridurre il suo consenso, anzi. Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno invece votato contro.

Teresa Franco

