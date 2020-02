Il mondiale di Formula E sbarca in Messico per la sua quarta tappa della stagione: il programma e dove vedere la gara e le qualifiche in tv e streaming.

Le monoposto elettriche scaldano i motori per il quarto ePrix della stagione di Formula E che si svolgerà in Messico. Dopo i primi tre Gran Premi, l’ultimo dei quali svoltosi a Santiago del Cile, che hanno visto trionfare tre diversi piloti, il campionato di Formula E sbarcherà in Messico per una gara che promette emozioni.

Eprix Messico: il programma e dove vedere la gara e le qualifiche in tv e streaming

Sabato 16 febbraio, con le qualifiche della mattina, inizierà la due giorni del ePrix del Messico, il quarto gran premio della stagione 2020 di Formula E. Per la quinta edizione del ePrix di Città del Messico, che si svolgerà sull’Autodromo Hermanos Rodriguez, lungo 2,606 chilometri, il circuito è stato modificato dagli organizzatori con un nuovo layout. Le prove libere si svolgeranno, come anticipato, sabato 16 febbraio: la prima prova dalle 14:25 alle 15:25 (ora italiana), mentre la seconda dalle 16:45 alle 17:50. Subito più tardi, dalle 18:35 alle 19:45 si svolgeranno sul circuito messicano le qualifiche che determineranno la griglia di partenza delle monoposto a trazione interamente elettrica per l’ePrix, il cui via è previsto per le 22:55 (ora italiana). L’anno scorso a trionfare sul circuito era stato Lucas Di Grassi con il team Audi Sport ABT Schaeffler, nonostante Pascal Werlhein con la Mahindra avesse stabilito il record del giro più veloce della storia sul circuito sia in pole (0”59’347) sia in gara (1”01’112). Attualmente il campionato, dopo tre gare, vinte da tre piloti differenti, è molto equilibrato e vede in testa alla classifica Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) con 38 punti, seguito da Alexander Sims (Bmw Andretti Motorsport) a sole tre lunghezze di distanza, e Sam Bird (Envision Virgin Racing) a quota 28 punti. Per quanto riguarda la classifica costruttori, avanti la Bmw Andretti Motorsport a 60 punti, due di vantaggio dalla Mercedes-Benz EQ.

L’ePrix del Messico e le qualifiche saranno trasmesse sul canale Eurosport 1, visibile su TIM VISION e sulla piattaforma DAZN, attivabile sottoscrivendo un abbonamento sul sito al costo di 9,99€ mensili con la possibilità di attivare l’opzione di rinnovo automatico. Il Gran Premio, domenica, potrà essere seguito anche in chiaro sul canale Mediaset 20 del digitale terrestre.

Leggi anche —> Rally di Svezia: il programma e dove seguire l’evento tanto atteso