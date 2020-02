La Fia avrebbe deciso di cancellare il GP di Cina di F1: sarà comunicato entro giovedì. Ma i team, Ferrari compresa, spingono per il rinvio

Dovrebbe arrivare entro le prossime 24 ore l’annuncio definitivo della decisione di rinviare il Gran Premio di Cina di Formula 1, a causa dei timori per la salute legati all’epidemia di coronavirus. Le autorità dell’automobilismo avevano già comunicato che stavano “monitorando” la situazione allarmante dei contagi, e ora la Federazione internazionale dell’automobile ha diramato un nuovo comunicato stampa.

“La Fia valuterà il calendario delle sue prossime gare”, si legge nella nota, “e, se necessario, intraprenderà qualsiasi azione richiesta per aiutare a proteggere la comunità globale dell’automobilismo e il pubblico”. Sulla scorta di queste parole, numerose fonti della stampa inglese sostengono che la decisione di rimandare (quantomeno) la gara di Shanghai sarebbe già stata presa, e sarà comunicata entro domani, giovedì.

La Ferrari vuole correre in Cina

Il passo successivo dovrebbe poi essere concordato insieme alle scuderie nel corso della prossima settimana, a margine dei test pre-campionato di Barcellona. La posizione dei team sembra unanimemente favorevole all’ipotesi di tentare di correre comunque in Cina, probabilmente in autunno, per non perdere la vetrina in un mercato importante per le Case e gli sponsor.

Lo aveva sottolineato nei giorni scorsi il team principal della Mercedes, Toto Wolff, e lo ha ribadito anche la sua controparte della Ferrari, Mattia Binotto, ieri a margine della presentazione della SF1000: “Dal punto di vista sportivo, sarebbe brutto perdere un GP, è sempre bello poter andare in Cina”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Avere un mese senza gare sarebbe complicato anche per la F1”.

Trovare un posto alternativo per il Gran Premio di Cina in un calendario 2020 già molto fitto, il più lungo nella storia della Formula 1, però, potrebbe rivelarsi un’impresa molto complicata: “Recuperarlo più avanti sarà complicato, dato che ci aspetta un campionato molto denso, con sette coppie di gare in settimane consecutive. Il periodo diventerebbe complesso”. La situazione non sembra di semplice soluzione.

