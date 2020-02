Il Cagliari ha smentito la presunta lite tra Leonardo Pavoletti ed il compagno di squadra Valter Birsa che, secondo il web, sarebbe alla base del nuovo infortunio del centravanti italiano.

Nuovo infortunio per lo sfortunato centravanti del Cagliari Leonardo Pavoletti. Il giocatore, dopo aver riportato una lesione del legamento crociato anteriore sinistro durante la prima gara di campionato contro il Brescia ad agosto, ha subito una ricaduta sempre nello stesso punto. A renderlo noto è stato lo stesso attaccante che aveva ripreso gli allenamenti alcune settimane fa dopo 6 mesi di stop. Intanto il nuovo infortunio si è trasformato in un vero e proprio caso sul web con alcuni utenti che ipotizzavano che alla base del nuovo stop di Pavoletti vi fosse una lite tra quest’ultimo ed il compagno di squadra Valter Birsa.

Cagliari, il nuovo infortunio di Leonardo Pavoletti diventa un caso: la società smentisce lite con Birsa

Un vero e proprio caso quello sul nuovo infortunio di Leonardo Pavoletti, l’attaccante del Cagliari costretto dalla prima partita della stagione a rimanere ai box per una lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Il centravanti 31enne, con un post su Instagram ha reso noto di aver subito un altro stop: una ricaduta sullo stesso punto che lo terrà ancora fuori dai campi, nonostante fosse tornato ad allenarsi con i compagni ed il suo rientro era previsto per gli inizi di marzo. Secondo quanto riportato dalla redazione de L’Unione Sarda, alcuni utenti sul web avrebbero ipotizzato che l’infortunio sarebbe stato provocato dopo una lite tra Pavoletti e ed il compagno di squadra Valter Birsa, voci che si sono incrementate con il passare delle ore, tanto che si è reso necessario l’intervento della società sarda. Il Cagliari ha smentito questa ricostruzione in un comunicato pubblicato sui social scrivendo: “Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un florilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentate. Noi -prosegue il club rossoblu- siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri giocatori e dall’altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un’altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno“. Il caso è stato smentito anche dallo stesso Pavoletti che sul proprio profilo Instagram ha postato in una storia una foto insieme a Birsa commentando: “Non scherziamo!! Ma quale lite?“, storia poi ricondivisa anche dal centrocampista sloveno.

