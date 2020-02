Silvio Berlusconi figlia: lei è Eleonora ed è nata dalla lunga relazione con Veronica Lario. La somiglianza con la mamma lascia stupiti.

Silvio Berlusconi ha una figlia tra gli altri che fa parlare di sé per la grossa somiglianza con sua mamma. Si tratta di Eleonora Berlusconi, nata nel corso del matrimonio che l’ex presidente del Milan ha avuto in passato con Veronica Lario. Eleonora è la secondogenita di secondo letto, venuta al mondo tra Barbara e Luigi. Poi ci sono i più maturi Marina e Pier Silvio, che Berlusconi ebbe nel corso del suo primo matrimonio, con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Riguardo ad Eleonora, di lei sappiamo che ha 34 anni e che è rimasta decisamente più in disparte rispetto alla sorella Barbara o ai fratellastri, alti dirigenti Mediaset. È nata il 7 maggio 1986 ad Arlesheim, in Svizzera, conseguendo la laurea nel 2009.

Berlusconi figlia, Eleonora somiglia tantissimo a mamma Veronica Lario

Poi si è specializzata in Business management alla St. John University di New York, compiendo uno stage in una televisione statunitense. Anche lei poi è entrata in Mediaset. Nel frattempo ha ricevuto pure l’incarico di presiedere l’ente benefico ‘Fondazione Milan Onlus’. Assieme ai fratelli naturali è consigliere delegato della Holding Quattordicesima e titolare della B.e.l. Immobiliare. In tutto questo tempo la donna ha messo anche su famiglia, dando alla luce con il compagno Guy Binns, un modello, Riccardo nel 2013 e Flora nel 2016. Tutti loro vivono felicemente a Londra. Ed Eleonora risulta avere dei tratti nel viso e dei lineamenti che ricordano molto da vicino sua mamma, Veronica Lario. Anche il taglio degli occhi, il colore ed altri tratti somatici del volto accomunano Eleonora alla sua celebre madre.

